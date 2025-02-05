AUZEF bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler dersten geçip geçmediğini öğrenmek için sonuç sorgulamalarına başladı. Peki, 2025 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, İÜ AUZEF AKSİS telafi (bütünleme) sınav sonuçları öğrenme ekranı...
AUZEF bütünleme sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınav sonuç tarihini merak ediyor. AUZEF telafi/ bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? AUZEF bütünleme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde açılması bekleniyor.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2025
Bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde, bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran'da, telafi sınavları da 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Mezuniyet üç ders sınavları yeni eğitim yılında 6 Eylül 2025 günü yapılacak.