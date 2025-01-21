İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavları için geri sayım başladı. AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) kayıtlı olan öğrencilerin, telafi sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılacak.

Bu kapsamda sınav giriş yerlerinin 20 Ocak Pazartesi açıklanması öngörülüyor.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine kayıtlı olan ve final sınavı notlarıyla istediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için AUZEF bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Öğrenciler “Sınav Merkezi Tercihi” dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi’nde ilan edilir.

Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.







