|
Özgün

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Binlerce açıköğretim öğrencisi AUZEF sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ederken beklenen açıklama geldi. Ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. İki oturumda tamamlanacak olan İÜ AUZEF 1. Dönem vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2023-2024 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı...

09:09 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
AUZEF sınav giriş belgesi

AUZEF sınav giriş belgesi

İstanbul Üniversitesi’nde açıktan eğitim alan öğrenciler için güz dönemi ara (vize) sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar ise AUZEF sınav giriş belgesine odaklandı. AUZEF sınav yeri belgesi üzerinde okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav giriş belgesi auzef.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki 2023 AUZEF vize sınav yerleri açıklandı mı? İşte, AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz."

AUZEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri de belli oldu.

AUZEF ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.


#auzef
#auzef giriş belgesi
#auzef sınav yerleri
#istanbul üniversitesi
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli aylığı ve memur maaşı enflasyon farkı belli oldu! Öğretmen, polis, hemşire maaş hesaplama tabloları netleşti