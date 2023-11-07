AUZEF, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren AUZEF, açık ve uzaktan eğitim yoluyla lisans ve ön lisans programları sunmaktadır. AUZEF kayıtlarını yaptıran öğrenciler sınav tarihlerinden de haberdar olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimi belli oldu. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AUZEF sınavları takvimi.