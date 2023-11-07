AUZEF sınav giriş belgesi
İstanbul Üniversitesi’nde açıktan eğitim alan öğrenciler için güz dönemi ara (vize) sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar ise AUZEF sınav giriş belgesine odaklandı. AUZEF sınav yeri belgesi üzerinde okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav giriş belgesi auzef.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Peki 2023 AUZEF vize sınav yerleri açıklandı mı? İşte, AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz."
AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri de belli oldu.
AUZEF ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;
FF harf notu derse sahip olmamak,
2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.