AUZEF

, Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim yoluyla yükseköğrenim görmek isteyen adaylar için önemli bir seçenektir. AUZEF kayıt yenileme tarihleri 17 Eylül’de tamamlanmıştı. 2023-2024 Eğitim yılı için kayıt yenileyen öğrenciler AUZEf sınav tarihleri ne zaman, online mı soruları ilgi görmeye başladı. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri takvimi