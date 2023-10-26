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AUZEF sınav takvimi belli oldu

AUZEF, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren AUZEF, açık ve uzaktan eğitim yoluyla lisans ve ön lisans programları sunmaktadır. AUZEF kayıtlarını yaptıran öğrenciler sınav tarihlerinden de haberdar olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takvimi belli oldu. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte Güz Dönemi ve Bahar Dönemi AUZEF sınavları takvimi.

16:02 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:02 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AUZEF sınav tarihleri

AUZEF sınav tarihleri

AUZEF
, Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim yoluyla yükseköğrenim görmek isteyen adaylar için önemli bir seçenektir. AUZEF kayıt yenileme tarihleri 17 Eylül’de tamamlanmıştı. 2023-2024 Eğitim yılı için kayıt yenileyen öğrenciler AUZEf sınav tarihleri ne zaman, online mı soruları ilgi görmeye başladı. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri takvimi

AUZEF vize (ara sınavı) sınavları ne zaman?

Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023

AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme sınavlar) ne zaman?

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023

AUZEF Telafi Sınavları sınavlar ne zaman?

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024

AUZEF lisans programları

GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

KAMU YÖNETİMİ

RADYO TV VE SİNEMA

EKONOMETRİ (PASİF)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (PASİF)

İKTİSAT (PASİF)

İŞLETME (PASİF)

MALİYE (PASİF)

AUZEF ön lisans programları

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DIŞ TİCARET

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEDYA VE İLETİŞİM




#AUZEF
#AUZEF sınav tarihleri
#AUZEF vize sınavı
1 gün önce
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