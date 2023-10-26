AUZEF sınav tarihleri
AUZEF vize (ara sınavı) sınavları ne zaman?
Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023
AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme sınavlar) ne zaman?
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023
AUZEF Telafi Sınavları sınavlar ne zaman?
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024
AUZEF lisans programları
GAZETECİLİK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
KAMU YÖNETİMİ
RADYO TV VE SİNEMA
EKONOMETRİ (PASİF)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (PASİF)
İKTİSAT (PASİF)
İŞLETME (PASİF)
MALİYE (PASİF)
AUZEF ön lisans programları
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DIŞ TİCARET
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MEDYA VE İLETİŞİM