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AUZEF bahar dönemi final sınav yerleri açıklandı mı? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi öğrenme

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, bahar sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2024 sınav takvimi ve sınav giriş belgesi merak ediliyor. Güz dönemi sınavları tamamlanırken gözler AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesine çevrildi. Peki AUZEF sınavları ne zaman? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

16:54 - 21/06/2024 الجمعة
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF
2024 AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi bekleniyor. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF bahar dönemi sınavı için geri sayım başladı.
AUZEF sınav giriş belgesi
ekranından AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sınav yerlerini sorgulayabilecekler.

AUZEF bahar dönemi final sınavı ne zaman 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları (final) 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum,saat 15.00 da başlayacak.

AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

AUZEF telafi sınavları ne zaman 2024?

Yıl sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak.


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AUZEF bahar dönemi final sınav yerleri açıklandı mı? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi öğrenme