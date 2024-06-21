AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı, bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin araştırma yapıyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF telafi bütünleme sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF sınav yerleri hakkında detaylar...