Özgün AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav yeri sorgulama
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AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav yeri sorgulama!

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı, bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin araştırma yapıyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF telafi bütünleme sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? AUZEF sınav yerleri hakkında detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav yeri sorgulama!
auzef

Bütünleme ya da telafi sınavı olarak adlandırılan sınavlara katılacak olan adaylar, AUZEF sınav yerimi nasıl öğrenebilirim, sınav giriş belgesi nasıl alınır diye merak ediyor. Ayrıca AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak soruları da öğrencilerin cevap aradıkları arasında yer alıyor.

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 2022 takvimine göre, telafi sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarıyıl sonu final sınavlarından geçer not alamayan öğrenciler bütünleme ya da telafi sınavlarına girecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bu hafta sonu düzenlenecek bütünleme sınavları için giriş belgelerini yayınladı. Öğrenciler giriş belgelerine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

AUZEF bütünleme sınavlarının online yapılacağı yönündeki haberleri şu ifadelerle yalanladı: "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz.

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