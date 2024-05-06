İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. AUZEF soru ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF ara /vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.
Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.
Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AUZEF ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AUZEF Bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandığında http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.