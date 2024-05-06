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AUZEF ara /vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF Bahar dönemi ara sınav sonuç tarihi

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava katılan öğrenciler tarafından AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı duyurusuna kilitlendi. AUZEF ara sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar dönemi ara sınav sonuç tarihleri...

09:47 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:23 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. AUZEF soru ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF ara /vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.

Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF Bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandığında http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.



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