AUZEF vize sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te okuyan öğrenciler bahar dönemi ara sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. 5 Mart itibari ile başlayan Sınav Merkezi Tercih İşlemlerini gerçekleştiren öğrenciler "AUZEF 2. dönem ara sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

AUZEF VİZE (ARA) SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. 5 Mart'ta başlayan Sınav Merkezi Tercih İşlemleri 12 Mart 2025 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 12 Mart 2025 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

• AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.

• Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecektir.

• Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenmektedir.

• 12 Mart 2025 Çarşamba 23:59’dan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.







