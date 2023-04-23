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Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırmıştı. Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti. Peki Rıza Kayaalp kaç kez Avrupa Şampiyonu oldu? İşte sorunun cevabı.

10:56 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Grekoromen A Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'nci gününde Rıza Kayaalp ve Adem Burak Uzun ile altın, Ali Cengiz ile gümüş, Yunus Emre Başar ile bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

RIZA KAYAALP KAÇ KERE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU?

Hırvatistan’da yarın sona erecek olan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 12’nci defa Avrupa şampiyonu oldu.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin’in rekoruna ortak olmak için 130 kiloda finalinde mücadele eden Rıza Kayaalp ilk maçında Sırbistanlı Boris Petrusici’yi (8-0), sayı tuşu ile çeyrek finalde Norveçli Oskar Markıv’iyi 8-0) sayı tuşu yendi. Yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas’ı (8-0) sayı tuşu ile geçerek finale yükseldi.

Rıza, finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile 12’nci şampiyonluk için karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Rıza, ilk puanını rakibini minder dışına taşıyarak aldı (1-0). Pasif güreş nedeniyle 1 puan daha alan Rıza, rakibini yerde parter pozisyonunda istedi. Ancak puan çıkaramayan milli güreşçi skoru (2-0) yaptı.

İkinci yarıya hareketli başlayan Rıza, pasif güreşince rakibine 1 puan verdi (2-1). Azeri güreşçi Shariati bastırsa da son saniyelerde Rıza, mücadeleyi bırakmadı ve maçı (2-1) kazanarak 12’nci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Millilerde bugün yapılan finallerde 55 kiloda Adem Burak Uzun’dan sonra Rıza, 2'nci altın madalyayı kazanan isim oldu.

Grekoromen stilde 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin’in rekoruna ortak oldu. 2023 Avrupa şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi yenen Kayaalp, 12'nci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Rıza, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 yıllarında altın madalya kazanmıştı.


#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Rıza Kayaalp
#Mantas Knystautas
#Aleksandr Karelin
#Sabah Saleh Shariati
3 saat önce
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