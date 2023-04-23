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Spor

Kayaalp ailesinin büyük gururu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

10:41 . 23/04/2023 Pazar
AA
Rıza Kayaalp'in maçını televizyondan büyük heyecan içerisinde takip ettiler.

Rıza Kayaalp'in maçını televizyondan büyük heyecan içerisinde takip ettiler.

Final müsabakasını Kavurgalı köyündeki evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in anne ve babası ile yakınları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.


Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.


Oğlu ile gurur duyduğunu ifade eden anne Kayaalp, "Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Allah olimpiyat birinciliği nasip etsin. Sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı" dedi.


Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 12 kez Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Nice dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah olimpiyat şampiyonu olur. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Çok heyecanlıydık" diye konuştu.





#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Rıza Kayaalp
#Sevgi Kayaalp
#Kelami Kayaalp
20 dakika önce
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