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Avukat maaş zamları belli oldu! 2023 zamlı avukat maaşları ne kadar oldu?

2023 avukat maaşı en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte 15 bin 485 TL'ye kadar çıkan avukat maaşları, 6 aylık TÜİK enflasyon oranları ile birlikte tekrardan şekilleniyor. Bu sebeple zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları vatandaşlar tarafından yanıt aranmakta. Peki, Avukat maaşı 2023 kaç lira oldu? 2023 zamlı avukat maaşları açıklandı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AVUKAT MAAŞLARI 2023: Zamlı avukat maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Avukat maaşları 2023

2023 avukat maaşları da bu bağlamda merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Aralık TÜİK enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranları birleşmiş olacak ve memurun alacağı en düşük zam ortaya çıkmış oldu. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını da açıklamasıyla beraber yıllık bazda enflasyon yüzde 64,27 oldu. Peki, Avukat maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 zamlı avukat maaşları...

2023 ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Avukatlar 2022 yılında en düşüğü 15 bin 485 TL (Derece 1/4) alıyordu. Yapılacak zam oranları göz önünde bulundurulduğunda; yüzde 20 zam gelirse 18 bin 582 TL, yüzde 30 zam gelirse 20 bin 130 TL, yüzde 40 zam gelirse 21 bin 679 TL olacak.

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu. 6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşecek.

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