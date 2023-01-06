Özgün Polis maaşları 2023te ne kadar oldu? Ocak ayı zamlı Polis maaşları
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Polis maaşları 2023'te ne kadar oldu? Ocak ayı zamlı Polis maaşları

Polis maaşı 2023 memur maaşlarının netleşmesi ile merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının asgari ücretinin 8506 TL olduğunu duyurdu. Bu duyuru ile birlikte polis maaşları araştırılmaya başlandı. Polis maaşlarının yeni yılda Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam görmesi bekleniyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala polisler 5 aylık zaman diliminde yüzde 15.11 enflasyon farkını cebine koymuştu. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini de açıklaması ile polis maaşlarındaki son rakam netleşti. Peki 2023 Polis maaşı ne kadar oldu? İşte, 2023 Polis maaşı zam oranları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
POLİS MAAŞLARI 2023: Ocak ayı yeni Polis memuru, komiser, başkomiser, maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Polis maaşlarına ne kadar zam yapıldı?
Polis maaşları 2023

2023 polis maaşları yeni asgari ücretin 8500 liraya çıkmasıyla beraber merak konusu oldu. Çalışılan yıla bağlı olarak değişiklik gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2023 Polis maaşı ne kadar olacak?

2023 POLİS MAAŞLARI BELLİ OLDU

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

ARALIK ENFLASYON RAKAMI

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Buna göre Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.

Temmuz ayı sonrasında polis maaşları 13.747 TL'ye yükselmişti. Başkomiser maaşları ise 15.810 TL'ye çıkmıştı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak maaş artışının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11.848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL’den 7.901 TL’ye yükselmiştir.

Memur maaşları 2023
Memur maaşları 2023

POLİS OLMA ŞARTLARI

Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

Yazılı Sınavdan geçer not almak,

Sözlü Sınavdan geçer not almak,

Fiziksel Sınavdan geçer not almak,

Türk vatandaşı olmak,

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,

Ceza almamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

2022 YILINDA POLİS MAAŞLARI NE KADARDI?

Polisler 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 13752 TL maaş alıyordu.

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