Hemşire maaş zammı ne kadar olacak? 2023 yeni hemşire maaş miktarları

Hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücret rakamını açıklaması ile merak konusu oldu. Yeni zamlı hemşire maaşları hesaplaması enflasyona göre dizayn ediliyor. Doğudaki hemşire maaşları veya bulunduğu konuma göre hemşire maaşları da bu kapsamda farklılaşıyor. Özelde ve devlette bir hemşire ne kadar maaş alır? 2023 hemşire maaşları belli oldu mu?

2023 HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in Aralık ayında açıklayacağı enflasyon oranları sonrasında hemşirelere yapılacak kesin maaşlar belli olacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam yapılıyor.

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5 aylık enflasyon verisine göre memurlara yüzde 15,04 zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun denkleme dahil edilmesiyle 2023 memur maaşında değişiklik yaşabilecek.

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Kamuda kıdemlerine göre maaşları değişen hemşireler, Temmuz ayında yaşanan fiyat artışından sonra hesaplarında yeni ücretleri gördü. Bu kapsamda derecelerine göre hemşire maaşları tablosu şu şekilde oluştu:

8/1 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 14 bin 480 TL

6/3 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 15 bin 510 TL (5 yıllık hemşire için)

4/2 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 16 bin 460 TL (10 yıllık hemşire için)

2/1 derecesinde yer alanlar için hemşire maaşları 16 bin 920 TL (15 yıllık hemşire için)

1/3 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 307 TL (20 yıllık hemşire için)

1/4 derecesinde görev alan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 415 TL (25 yıllık hemşire için)

Hemşire maaşları da tıpkı doktor maaşları gibi memur maaş zammına bağlı olarak değişiyor. 3 Ocak 2023 tarihinde 6 aylık enflasyon rakamı açıklanacak. Bu rakam ile birlikte memur maaşları da yeniden belirlenecek. TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini 2.88 olarak açıkladı ve 5 aylık enflasyon oranı yıllık bazda 84.49 oldu. Bu orana göre hesaplandığında 2023 yılında hemşire maaşları şimdiden en az %15.11 oranında zamlandı. Lisans mezunu olan bir hemşire, Temmuz ayında aldığı zam ile birlikte maaşı 11 bin 832 TL olmuştu. 5 aylık enflasyon oranı ile bu rakam yeniden hesaplandığında hemşire maaşı en az 13.619 TL olacak. Asıl zam miktarı ise 6 aylık enflasyon oranı açıklandıktan sonra belli olacak.

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BİR HEMŞİRE NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Hemşire maaşları özel ve devlet hastanesinde farklıdır. Özel sektörde hastanelerin veya sağlık kurumlarının fiyat politikaları gereği hemşirelerin maaşlarında standart yoktur. Kamuda ise hemşire maaşları kıdemlere ve konuma göre değişir.

Bu çerçevede en düşük hemşire maaşı 14 bin 480 TL olurken, 25 yılı tamamlayan hemşire maaşları ise 17 bin 415 TL olmuştur.

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