Ay Tutulması doğa tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sene Kanlı Ay Tutulması yaşanmıştı. 2024 yılının ikinci ay tutulması için geri sayım başladı. Peki, Parçalı Ay Tutulması ne zaman görülecek? Türkiye'de yaşayanlar Ay Tutulmasını izleyebilecek mi?
AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Yılın ikinci Ay tutulması, 18 Eylül 2024 sabahı saat 05:14'te başlayacak ve 06:16'da sona erecek. Bu tutulma, parçalı tutulma olarak adlandırılıyor ve tutulmanın sadece bir kısmında Ay, Dünya'nın gölgesine girecek.
PARÇALI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.
PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.