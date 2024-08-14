Küsuf ve hüsuf namazı (Güneş ve Ay tutulması esnasında kılınan namaz) nedir ve nasıl kılınır? Resûlullah (s.a.s.), "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" buyurmuştur. Küsuf ve hüsuf namazı nedir ve nasıl kılınır? sorusunun cevabı haberimizde.