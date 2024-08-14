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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Parçalı ay tutulması Türkiye'de görülecek mi?

2024 yılının önemli doğa olaylarından olan ilk Ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşmişti. 2024 yılının ikinci Parçalı Ay tutulması için geri sayım başladı. Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa gibi bölgelerden izlenebilecek olup "Ay Tutulması 2024 ne zaman, hangi tarihte? Parçalı Ay tutulması nedir, Türkiye'den izlenecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler.

09:17 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:21 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ay tutulması
Ay tutulması

Ay Tutulması doğa tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sene Kanlı Ay Tutulması yaşanmıştı. 2024 yılının ikinci ay tutulması için geri sayım başladı. Peki, Parçalı Ay Tutulması ne zaman görülecek? Türkiye'de yaşayanlar Ay Tutulmasını izleyebilecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Yılın ikinci Ay tutulması, 18 Eylül 2024 sabahı saat 05:14'te başlayacak ve 06:16'da sona erecek. Bu tutulma, parçalı tutulma olarak adlandırılıyor ve tutulmanın sadece bir kısmında Ay, Dünya'nın gölgesine girecek.

PARÇALI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.



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