Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kaç rekattır?

Küsuf ve hüsuf namazı nedir ve nasıl kılınır? sorusuna Diyanet ilmihalinde şu yanıt verildi:

Küsuf ve hüsuf namazı nedir?

Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz)

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir:

"Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15).

Küsuf ve hüsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.

Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

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Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek‘at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek vebu anlamda iki rek‘at namaz kılmak güzel (müstehap) bulunmuştur. Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir:

"Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım" (Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “İstiska”, 15).

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Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah'tan yardım dileme mahiyetindedir.

FOTOĞRAF 12 Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması için bekleyiş sona erdi. Ay Tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı. Binlerce kişinin izlediği tutulma anından gelen ilk görüntüler nefes kesti. Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. TÜRKİYE'DEN İZLENEMİYOR<br><br>Türkiye'den görülemeyen tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izleniyor. Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebilecek. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden olacak. Bu tutulma 2021'in son Ay tutulması olacak. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek. AY TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİYOR? Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. İşte tutulma anlarından muhteşem kareler. Ay tutulmasının ilk görüntüleri nefes kesti Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay Tutulması için bekleyiş sona erdi. Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenmeye başladı. BiP'te paylaş

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