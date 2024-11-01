Hacet namazı nedir ne zaman nasıl kılınır? Hacet namazı duası...
Hacet namazı, bir dileğin gerçekleşmesi için Allah’tan yardım dilemek amacıyla kılınan özel bir namazdır. Hacet namazı nasıl kılınır? Bu namaz, 2 veya 4 rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra bir sure okunur, ardından rükû ve secdeler yapılır. Hacet namazı ne zaman kılınır? Hacet namazı için belirli bir vakit yoktur; gece veya gündüz herhangi bir zamanda kılınabilir. Namazın ardından eller semaya açılarak hacet duası yapılır ve Allah'tan dileklerde bulunulur. Peki hacet namazı nasıl kılınır ve duası nasıldır? İşte Diyanetin cevabı...
Hacet namazı
, bir Müslümanın Allah'tan bir isteği olduğunda, bu isteğin kabul olması için kılınan özel bir namazdır. Bu namaz, kişinin kalbindeki samimiyet ve duanın kabulüne olan inançla doğrudan Allah'a yönelmesidir.
Hacet namazının kılınış şekli
konusunda kesin bir sayı belirtilmemiş olmakla birlikte, genellikle iki, dört veya on iki rekât olarak kılınması önerilir.
Hacet namazının kılınması için özel bir zaman belirtilmemiştir. İhtiyaç duyulduğu her an kılınabilir. Ancak, gece yarısı veya sabah namazından sonra kılınması daha faziletli olduğu düşünülür.
Hacet namazında okunacak dua
için özel bir metin yoktur. Kişi, kendi samimi duygularıyla Allah'a yönelerek dileğini anlatabilir. Ancak, Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamber Efendimizin (sav) duaları ve Peygamberlerin duaları hacet namazlarında okunabilecek dua örnekleri arasında yer alır. Peki Hâcet namazı nasıl kılınır? Hacet namazının duası nedir? Hacet namazı kıldıktan sonra ne yapılır? Hacet namazı ne demektir, nasıl kılınır ve duasıyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının verdiği bilgiler haberimizde.
Hacet namazı ne demektir?
Hacet namazı ne demektir?
Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur.
Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir.
Hacet namazı duası
Hacet namazı duası
Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a
ve şöyle desin:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
(
“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”
) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)
Hacet namazı kaç rekattır?
Hacet namazı kaç rekattır?
Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.
Hacet namazı nasıl kılınır?
Hacet namazı nasıl kılınır?
Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında
nden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar
(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).
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