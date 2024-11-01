Hacet namazı

, bir Müslümanın Allah'tan bir isteği olduğunda, bu isteğin kabul olması için kılınan özel bir namazdır. Bu namaz, kişinin kalbindeki samimiyet ve duanın kabulüne olan inançla doğrudan Allah'a yönelmesidir.

Hacet namazının kılınış şekli