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Kayıp eşya bulma duası

Kaybolan bir şeyi, eşyayı bulmak için okunacak dua bu yazımızda yer almakta. Kayıp duası adı ile bilinen bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualar, kaybolan eşyaların bulunmasına yardımcı olması için okunur. Kayıp duaları, genellikle Arapça okunacağı gibi Türkçe de okunabilir. İşte kayıp eşya bulmak için okunacak dualar.

16:43 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:48 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayıp bulma duası

Kayıp bulma duası

Kayıp duaları, genellikle kaybolan eşyanın ne olduğunu ve nerede kaybolduğunu hatırlayamadığında okunur.
ederken, içten ve samimi olun. Eşyanızı bulmanıza yardımcı olacağına inandığınız bir dua seçin ve onu düzenli olarak okuyun. Peki kayıp eşyayı bulmak için hangi dua okunur? İşte Hz. Ömer'in tavsiye ettiği kayıp bulma duası.

Kayıp eşya bulmak için okunacak dua hangisi?

Hz. Ömer'in tavsiye ettiği koyıp bulma duası: Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur:

Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

  • اَللَّهُمَّ رَبَّ الضّآلَّةِ وَهَادِىَ الضَّآلَّةِ رُدَّ عَلَىَّ ضآَلَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطاَنِكَ فَاِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَاءِكِ

"Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."

Kayıp eşya bulmak için okunacak dua Türkçe anlamı

"Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir." (Bostanu'l-Arifin; Bilal Eren, Açıklamalı Dua Hazinesi, s. 304)

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmi beş kere, "Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne …" duasını okuyabilir. Buluncaya kadar okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)

Kayıp duası

Ey kaybolanlara yolunu gösteren Allah'ım. Bana doğru bir kılavuz göster. Kudretin ile bana kaybettiğim şeyi geri ver. Çünkü bu senin falzındır.


Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası
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Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua
Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Savaşlar, depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte en çaresiz anda ve dardayken dkunacak dualar.


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#kayıp bulma duası
#Kaybolan eşyayı bulmak için okunan dua
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