Aykut Küçükkaya neden görevden alındı? Aykut Küçükkaya kimdir?

Aykut Küçükkaya neden görevden alındı? sorusu merak ediliyor. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı. Aykut Küçükkaya'nın neden görevden alındığı merak kazandı.

AYKUT KÜÇÜKKAYA NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

cumhuriyet gazetesinde çalışan sekiz gazeteci, ekonomik nedenler bahane gösterilerek işten çıkarıldı. Karar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, işten çıkarma kararının kendisinin haberi dışında alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin konuşan Küçükkaya, "Benim bilgim olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum. Arkadaşlarımın yanındayım, görevimin de başındayım. Cumhuriyet her şeye rağmen çıkacak. Türkiye'nin en güzel gazetesini yapacağız. Bugün çıkarılan arkadaşlarımızı gazetemize döndüklerinde alkışlarla karşılayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Yaşanan gelişmeler sonrası Küçükkaya'nın işine son verildi.

Gazete yönetimi, Küçükkaya'nın yerine vekaleten Yayın Koordinatörü Serkan Ozan'ın atandığını açıkladı.

Küçükkaya, son olarak dün meslektaşlarına destek mesajını paylaşmış, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

16 Ocak 1973'te Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra 1994'te İ. Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başladı. 7 Eylül 2018'de Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirilen Aykut Küçükkaya, evli ve bir çocuk sahibi.