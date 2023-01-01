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Emekli aylığı alt sınırı nasıl belirlenir?
EYT emeklilik için gözler Meclis’te. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yasalaşmasıyla birlikte 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak ve ilk maaşlarını almaya başlayacak. Alt sınır aylığı, emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi içi getirilen zorunlu sınırdır. Peki alt sınır aylığı nasıl hesaplanır? Aylık alt sınırı nasıl belirlenir?
13:24 . 16/01/2023 Monday
Yeni Şafak
Aylık alt sınır nasıl hesaplanır?

Aylık alt sınır nasıl hesaplanır?

Alt sınır aylığı, emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi içi getirilen zorunlu alt sınırdır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. Derecenin 2. Kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır.

Alt sınır aylık hesaplama

Alt sınır aylığı hesabı nedir, nasıl hesaplanır?

Bir kişiye aylık bağlanırken aylığın belirlenen alt sınırın altında kalması halinde (2000-2008 dönemi için) aylık alt sınıra tamamlanır. Aylık alt sınırı belirlenirken de ortalama aylık kazancın yüzde 35’inden az olmaması söz konusudur. Diğer yandan emekli olacak kişinin aylık talep ettiği tarihte bakmakla yükümlü olduğu eşi ya da çocuğu varsa bu oran yüzde 40 olarak uygulanır. Dolayısıyla aylık talep edilirken bu bilginin SGK tarafından bilinmesi gerekir. Ancak SGK son dönemde bu bilgiyi formda emekli olacak kişinin beyanı olarak değil, sistemden elektronik olarak alıyor ve aylık hesabında dikkate alıyor. Bu nedenle bu bilgiyi SGK’ya iletmeseniz de alt sınır aylığı hesabında bu bilgi dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Dolayısıyla bu kontrol yapılarak aylık bağlandığında eksik bir hesap yapılması söz konusu değil.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

b) Kamu sektöründe:

15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL+ 4.670,40 TL =8.121,60 TL

Aylık alt sınırı

15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL

15/12/2022 -14/1/2023 devresi için : 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL



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2 days ago
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Emekli aylığı alt sınırı nasıl belirlenir?
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