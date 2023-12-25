|
Özgün

Babasının cenazesine gitmedi maça çıktı! Süper Lig futbolcusundan takımına büyük fedakarlık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Fransız futbolcu Olivier Ntcham, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti. Kırmızı-beyazlıların 10 numarası Olivier Ntcham, babasının cenazesine gitmek yerine kritik Alanyaspor deplasmanında forma giymek istedi. Takımını yalnız bırakmayan Fransız futbolcunun bu davranışı sosyal medya da büyük destek gördü.

17:34 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:37 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig futbolcusu babasının cenazesine gitmedi
Süper Lig futbolcusu babasının cenazesine gitmedi
,
17. haftasında kritik Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Ligde 15 puanla 18. sırada yer alan Samsunspor’da Fransız futbolcu Olivier Ntcham babasını kaybetti. Takımın 10 numarası babasının cenazesine gitmeyerek Alanyaspor deplasmanında forma giydi.

BABASININ CENAZESİNE GİTMEDİ

Samsunspor'da Olivier Ntcham'ın fedakarlığı takım içinde herkesi duygulandırdı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Fransız oyuncu, cenazeye gitmek yerine takımla birlikte kalarak Alanya'ya gitmeyi tercih etti.

Fransız orta sahanın bu davranışı sosyal medya da büyük destek gördü.

Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor ile kritik maça çıkan Samsunspor, 3 puan alması halinde puanını 18’e çıkararak küme hattından çıkmış olacak.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Olivier Ntcham’ın babasının vefatıyla ilgili Samsunspor’dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Oyuncumuz Olivier Ntcham’ın babasının, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, oyuncumuza ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”





#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Olivier Ntcham
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Erzurum belediye başkan adayları 2024