Babasının cenazesine gitmedi maça çıktı! Süper Lig futbolcusundan takımına büyük fedakarlık

BABASININ CENAZESİNE GİTMEDİ
Samsunspor'da Olivier Ntcham'ın fedakarlığı takım içinde herkesi duygulandırdı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Fransız oyuncu, cenazeye gitmek yerine takımla birlikte kalarak Alanya'ya gitmeyi tercih etti.
Fransız orta sahanın bu davranışı sosyal medya da büyük destek gördü.
Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor ile kritik maça çıkan Samsunspor, 3 puan alması halinde puanını 18’e çıkararak küme hattından çıkmış olacak.
KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Olivier Ntcham’ın babasının vefatıyla ilgili Samsunspor’dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Oyuncumuz Olivier Ntcham’ın babasının, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, oyuncumuza ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”