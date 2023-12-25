Babasının cenazesine gitmedi maça çıktı! Süper Lig futbolcusundan takımına büyük fedakarlık

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Ev sahibi Samsunspor 90 dakika üstün oynadığı maçta 4-2’lik farklı skorla galip geldi. Goller dakika 11’ ve 22’ Marius Mouandilmadji (2), 60’ Emre Kılınç, 75’ Olivier Ntcham, 90+1' Yasin Özcan ve 90+3' Nuno da Costa’dan geldi. Samsunspor bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederek 14 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 21 puanla 9. sırada yer aldı. Samsunspor - Kasımpaşa maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.