SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.