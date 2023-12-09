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Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Ev sahibi Samsunspor 90 dakika üstün oynadığı maçta 4-2’lik farklı skorla galip geldi. Goller dakika 11’ ve 22’ Marius Mouandilmadji (2), 60’ Emre Kılınç, 75’ Olivier Ntcham, 90+1' Yasin Özcan ve 90+3' Nuno da Costa’dan geldi. Samsunspor bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederek 14 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 21 puanla 9. sırada yer aldı. Samsunspor - Kasımpaşa maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:56 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:57 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etti.
Samsunspor,
15. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç
’un 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Mouandilmadji (2), Emre Kılınç ve Olivier Ntcham’dan geldi. Kasımpaşa'nın golleri Yasin Özcan ve Nuno da Costa'dan geldi. Samsunspor küme hattından çıkarak 14 puanla 16. sırada yer aldı. Samsunspor -
maç özeti haberimizde.

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Kasımpaşa maç özetini izlemek için

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 15. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Samsunspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
6 dakika önce
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Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET