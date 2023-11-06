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Marmara Denizi’ndeki fırtına hamsi fiyatlarını vurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde geçtiğimiz hafta 70 liraya satılan hamsi balığının kilosu, bu hafta 100 lira oldu. Peki,, diğer balıklar ne kadar? İşte güncel levrek, çupra, lüfer balık fiyatları...

14:04 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:36 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Balık fiyatları

Balık fiyatları

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları, balık fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bu hafta palamutun tanesi 150 liraya satılırken, lüfer 180 liraya, çupra ve levrek ise 100 liraya tezgahlardaki yerini aldı. Fiyat artışından en çok etkilenen balık ise Marmara hamsisi oldu. Hamsinin kilosu 70 liradan 100 liraya çıktı.

Balık fiyatları yükseldi

Balıkçı Sezgin Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balık avcılığının tamamen hava şartlarına bağlı olarak seyrettiğini belirterek, “Hava bozunca balık az tutuluyor. Mesela yerli hamsinin kilosu geçen hafta 70 liraydı ama bu hafta 100 liraya çıktı. Bunda şiddetli lodosun etkisi var. Lodos şiddetli olunca bazı tekneler denize açılamıyor. Fiyatı değişmeyen tek balık istavrit diyebilirim, kilosunu 70 liraya satıyoruz. Lüferin tane fiyatı da arttı. Şu an tanesi 180-200 liraya dayandı” dedi.



#balık fiyatları
#hamsi fiyatları
#lüfer
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