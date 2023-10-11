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İsrail sazanları Türkiye'de karaya vurdu

Elazığ'da balık ölümleriyle ilgili başlatılan incelemede, balık türlerinin diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek çoğalan İsrail sazanı olduğu tespit edildi.

13:17 . 11/10/2023 Çarşamba
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Keban Barajı

Keban Barajı

Elazığ'da son dönemlerde Keban Baraj Gölü'nde balık ölümleri artıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bunun ardından çalışma başlattı.

Balık ölümleriyle ilgili Keban Baraj Gölü sahasında su ve balık analizlerini alınarak laboratuvara gönderildi.

İlk belirlemelere göre kıyıya vuran balıkların, diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek çoğalan İsrail sazanı olduğu tespit edildi.

"Bir ekonomik kaybımız söz konusu değil"

Baraj sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı olan karnivool dediğimiz diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik.

Bu açıdan bir ekonomik kaybımız söz konusu değil. Aynı zamanda bunu diğer balıklara vermiş olduğu zarar açısından değerlendirdiğimizde aslında istenilen bir durum olarak da değerlendirilebilir.

"Kıyıya vuran balıklar istenmeyen balık türü İsrail sazanı"

Keban Baraj Gölü'nün su ürünlerinde önemli bir potansiyel olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, şöyle devam etti:

Keban Baraj Gölü'nde hem su ürünleri yetiştiriciliği hem de avcılık beraber yürütülüyor. Aynı zamanda Keban Barajı üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz balıkların doğal ortama bırakma suretiyle de doğal ortamdaki doğal üreme de artan miktara ilave katkı sağlayarak balık üretimini artırmaya çalışıyoruz.

İlimizde bulunan 145 tane balıkçının balıkçılık faaliyetlerine çok ciddi bir şekilde kazanç elde ederek iyi bir sezon geçirmelerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Bugünlerde ilimiz Keban Baraj Gölü'nde balık ölümlerine rastlandığıyla ilgili bazı bilgiler bize de geldi. Arkadaşlarımızın yerinde yapmış oldukları incelemelerde hem su numunesi hem de balık numunesi alınarak ilgili laboratuvarlarımıza gönderildi. İnşallah laboratuvar analizleri sonucunda bunun nedeniyle ilgili bir fikir elde etmiş olacağız.

Ancak ilk belirlemelerimiz şunu gösteriyor, ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı olan karnivool dediğimiz diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik. Bu açıdan bir ekonomik kaybımız söz konusu değil. Aynı zamanda bunu diğer balıklara vermiş olduğu zarar açısından değerlendirdiğimizde aslında istenilen bir durum olarak da değerlendirilebilir.

Keban Baraj Gölü'ndeki potansiyeli korumak adına, bölgede meydana gelen iklim değişiklikleri, su sıcaklık değişiklikleri ve ortamdaki alg patlamalarının neden kaynaklandığını konusunda ilimizde bulunan bakanlığımıza bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü gibi ana hizmet birimlerimizin buradaki olayları bilmemiz açısından kayıtlara almamız bizim için önemli. Kayıplarımızın ekonomik açıdan bizi zora sokacak bir kayıp olmadığını gördüğümüz için de sevinçliyiz.


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#Keban barajı
#ölü balık
#Elazığ
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