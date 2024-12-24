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Balıkesir'deki fabrika patlamasında ölü ve yaralı var mı?

Balıkesir'deki fabrika patlamasında ölü ve yaralı var mı?

10:0224/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama
Balıkesir'de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Peki Balıkesir'deki fabrikada patlama neden oldu? İşte olay yerinden ilk görüntüler.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de fabrikada patlamasında ölü ve yaralı var mı?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.



#Balıkesir
#fabrika patlaması
#Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu

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