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Balıkesir'de mühimmat üretim fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de mühimmat üretim fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

09:3324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
AA
Yeni Şafak
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Bin dönümlük bir alan üzerine kurulu fabrikada yaklaşık 600 kişinin çalıştığı belirtildi.
Bin dönümlük bir alan üzerine kurulu fabrikada yaklaşık 600 kişinin çalıştığı belirtildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, patlayıcı mühimmat üretilen fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Patlamayla ilgili soruşturma başlatılmış olup 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" açıklamasında bulundu.


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Balıkesir'de mühimmat üretim fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Gündem / Balıkesir
24 Aralık, Salı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan alanda yaşanan patlamanın ardından çalışanlar tahliye edildi.


"Sabotaj ihtimali yok"

TVNET canlı yayınına bağlanan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,
"Milletimize baş sağlığımız dileklerimizi iletiyorum. Patlayıcı üretimi yapan tesissimizde patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sabotaj ihtimali yok. Ekiplerimiz bölgede incelemeler devam ediyor. Bin dönümlük bir alana kurulu bir fabrika. Fabrikada toplamda 600'e yakın kişi çalışıyor. Şu anda herhangi bir yangın yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Kapsül üretimi yapılan binada patlama meydana geldi"
dedi.

Ustaoğlu, ayrıca yangının teknik bir arızadan çıktığı yönünde bilgi olduğu, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

YouTube
Balıkesir'de mühimmat üretim fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti
Gündem / Balıkesir
24 Aralık, Salı

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaralıların durumu iyi

İçişleri Bakanı Yerlikaya,
"Patlayıcı üretim fabrikasında patlamada; 12 ölü, 4 yaralının durumu iyi"
dedi.

Bakan Işıkhan: İki başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
"
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olay tüm yönleriyle inceleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz,
"Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir"
dedi.

DMM'den açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.


Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada,
"Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" i
fadelerine yer verildi.


#Balıkesir
#patlama
#Karesi

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