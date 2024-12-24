"Milletimize baş sağlığımız dileklerimizi iletiyorum. Patlayıcı üretimi yapan tesissimizde patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sabotaj ihtimali yok. Ekiplerimiz bölgede incelemeler devam ediyor. Bin dönümlük bir alana kurulu bir fabrika. Fabrikada toplamda 600'e yakın kişi çalışıyor. Şu anda herhangi bir yangın yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Kapsül üretimi yapılan binada patlama meydana geldi"