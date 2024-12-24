Balıkesir'in Karesi ilçesinde, patlayıcı mühimmat üretilen fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Patlamayla ilgili soruşturma başlatılmış olup 1 Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" açıklamasında bulundu.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan alanda yaşanan patlamanın ardından çalışanlar tahliye edildi.
"Sabotaj ihtimali yok"
Ustaoğlu, ayrıca yangının teknik bir arızadan çıktığı yönünde bilgi olduğu, incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaralıların durumu iyi
Bakan Işıkhan: İki başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olay tüm yönleriyle inceleniyor
DMM'den açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.