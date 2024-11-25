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İzmir'de TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama

İzmir'de TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama

21:1725/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İzmir Aliağa'daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.
İzmir Aliağa'daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İzmir Aliağa'daki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde ham petrol fırınında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangının müdahale sonucu söndürüldüğü ve olaydan hiçbir çalışanın etkilenmediği bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama meydana geldi.

Ham petrol fırınında meydana gelen
patlama
sonucu yangın çıktı.

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İzmir'de TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama
Gündem / İzmir
25 Kasım, Pazartesi

TÜPRAŞ
'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığı bildirildi.

"İş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edildi"

TÜPRAŞ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."



#Tüpraş
#İzmir
#Rafine
#Patlama

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