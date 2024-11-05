TÜPRAŞ'ın Kocaeli-Gölcük tesislerinde patlama meydana geldi.
İzmit'te TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, ekipler olay yerine sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk olduğunu, patlama nedeniyle ölü ya da yaralı bulunmadığını bildirdi. Yangın kontrol altında alındı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada ise ilk tespitlere göre, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtildi.
İzmit'te TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.
İzmit'te TÜPRAŞ rafinesinde patlama
Gündem / İzmit
05 novembre, mardi
TÜPRAŞ, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kompresör bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiğinin duyurulduğu açıklamada 12 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, rafinedeki diğer faaliyetlerin normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.
İlk resmi açıklama geldi: Tatbikatta yaşanan olumsuzluk
İlk resmi açıklama geldi: Tatbikatta yaşanan olumsuzluk
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,
"Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi. Yangın da kontrol altında"
ifadelerini kullandı.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor.
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