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Çorum'da bir binada doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir binada doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Pınar Görgü
14:563/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.
Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.

Çorum’da 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü. Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Çorum'un Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.


Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü ve yaralılar var

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.


Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Çorum Valiliğinden ilk açıklama

Vali Ali Çalgan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.


Çalgan,
"Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor"
dedi.

#Çorum
#doğal gaz
#patlama

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