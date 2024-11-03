Çorum’da 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü. Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Çorum'un Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölü ve yaralılar var
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
Çorum Valiliğinden ilk açıklama
Vali Ali Çalgan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.