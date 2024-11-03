İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. Olay Fatih'in Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.