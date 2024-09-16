Makarna fabrikasında şiddetli patlama

Sakarya Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. OBA makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada işçi Mesut Simay hayatını kaybederken, 6’sı ağır 30 kişi yaralandı. Fabrikaya itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Mesut Simay

MAHSUR KALAN İŞÇİYİ İTFAİYE ÇIKARDI

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, “12 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre, değirmen bölümünde yaşandı” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, patlamada yaralananlar ile patlamadan etkilenenlere psikososyal destek verileceğini bildirdi.

Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Fabrikada yaşananları anlatan yaralı işçi Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.







