TÜPRAŞ'ta korkutan patlama

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde korkutan patlama. TÜPRAŞ'ın İzmit Rafinerisi'nde dün saat 13.30 sıralarında "kompresör bakım çalışmaları" esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Rafineri ekipleri yangına anında müdahale ederken 12 çalışan hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp ünite de kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.