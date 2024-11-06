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TÜPRAŞ'ta korkutan patlama

TÜPRAŞ'ta korkutan patlama

04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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TÜPRAŞ rafinerisinde kompresör bakımı sırasında patlama meydana geldi. Sarsıntı 7 ilçede hissedildi. Patlamayla çıkan yangın, söndürüldü. TÜPRAŞ, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde korkutan patlama. TÜPRAŞ'ın İzmit Rafinerisi'nde dün saat 13.30 sıralarında "kompresör bakım çalışmaları" esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaralı işçileri hastanede ziyaret etti.

ÜNİTE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Rafineri ekipleri yangına anında müdahale ederken 12 çalışan hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp ünite de kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.


DURUM NORMALE DÖNDÜ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, rafineri yangınından sonra bölgede incelemelerde bulundu. Aktaş, soğutma çalışmalarından sonra rafineride durumun normale döndüğü bilgisini verdi. Yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Aktaş, hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.




#kocaeli
#tüpraş
#patlama

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