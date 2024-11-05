Bugün öğle saatlerinde Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi.

İzmit'teki TÜPRAŞ’taki patlama neden oldu?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk.” ifadesinde bulundu.

TÜPRAŞ'taki patlamada ölü ve yaralı var mı?

Tahir Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı olmadığını söyledi.

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. İkinci bir patlama ihtimaline karşı bölgede çalışanlar ve evler boşaltılıyor. TÜPRAŞ'taki tüm işçiler güvenli alanlara tahliye edildi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın bulunduğu yere itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜPRAŞ nedir?

Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen anonim şirket. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir.

12 Eylül 2005'te yapılan ikinci ihalede 4,14 milyar Dolar ile en yüksek teklifi veren Koç-Shell Grubu, ihaleyi kazandı. 26 Ocak 2006'da TÜPRAŞ yönetimi Koç-Shell ortaklığına devredildi.