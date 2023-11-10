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Balıkesir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir’de otomobil ve motosikletin çarğışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

13:09 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Balıkesir kaza haberleri

Balıkesir kaza haberleri

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

DÖNER KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, T.M. yönetimindeki 10 AAZ 511 plakalı otomobil ile C.P. yönetimindeki 10 RP 596 motosiklet, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında döner kavşakta çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü C.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ. N. P. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yaptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Servis ambulanslarıyla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



#balıkesir
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#son dakika
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Balıkesir’de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı