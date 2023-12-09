Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde 9-10 Aralık hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.