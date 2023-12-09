İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 ARALIK 2023
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 9 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı.
Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 9 Aralık Cumartesi günü yüzde 37,27 olarak ölçüldü.
BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
Ömerli Barajı 61,57
Darlık Barajı 52,2
Elmalı Barajı 83,03
Terkos Barajı 21,84
Alibey Barajı 47,75
Büyükçekmece Barajı 23,54
Sazlıdere Barajı 19,23
Istrancalar 33,17
Kazandere Barajı 14,12
Pabuçdere Barajı 10,83
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.68'e çıkmıştı.