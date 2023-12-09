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İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 9 Aralık 2023

İstanbul baraj doluluk oranları son haftalarda etkisini gösteren yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor. Kasım aylarının başlarında yüzde 20’lere kadar gerileyen baraj doluluk oranı Aralık ayında büyük bir artış gösterdi. Bu kapsamda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 9 Aralık 2023 güncel doluluk oranları.

14:57 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:25 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul baraj doluluk oranları son haftalarda etkisini gösteren yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor.
İstanbul baraj doluluk oranları son haftalarda etkisini gösteren yağışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor.
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yükseliş gösterdi. Yaz ve sonbahar aylarında yağışların azalmasıyla megakent susuz kalma derecesine kadar gelmişti.
’da kasım ayında yüzde 16,18 seviyelerine düşen baraj doluluk oranı Aralık ayında 2 katı yükseliş gösterdi. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte sorunun cevabı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 ARALIK 2023

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 9 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı.

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 9 Aralık Cumartesi günü yüzde 37,27 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 61,57

Darlık Barajı 52,2

Elmalı Barajı 83,03

Terkos Barajı 21,84

Alibey Barajı 47,75

Büyükçekmece Barajı 23,54

Sazlıdere Barajı 19,23

Istrancalar 33,17

Kazandere Barajı 14,12

Pabuçdere Barajı 10,83

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.68'e çıkmıştı.



#İstanbul
#İSKİ
#Baraj Doluluk Oranları
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