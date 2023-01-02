Barajlarda ne kadar su kaldı: İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları 2023 İstanbul’da baraj doluluk oranları alarm vermeye başladı. Beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle barajlardaki doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Eylül ayından bu zamana kadar yüzde 10’luk bir düşüş görünen barajlarda 1 aylık su kaldığı bildiriliyor. Başkent Ankara’da da durum İstanbul’dan farksız. Peki İstanbul’da barajlarda ne kadar su kaldı? İşte Ankara, Bursa baraj doluluk oranları detaylar.

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