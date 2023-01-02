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Barajlarda ne kadar su kaldı: İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları 2023

İstanbul’da baraj doluluk oranları alarm vermeye başladı. Beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle barajlardaki doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Eylül ayından bu zamana kadar yüzde 10’luk bir düşüş görünen barajlarda 1 aylık su kaldığı bildiriliyor. Başkent Ankara’da da durum İstanbul’dan farksız. Peki İstanbul’da barajlarda ne kadar su kaldı? İşte Ankara, Bursa baraj doluluk oranları detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barajlarda ne kadar su kaldı: İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları 2023
Baraj doluluk oranı

İstanbul’da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlarda su seviyesindeki düşüş devam etti. Başkent Ankara’da da baraj doluluk oranı yüzde 30’un altına indi. İşte detaylar.

İSTANBUL’DA BARAJLARDA NE KADAR SU KALDI?

İstanbul’da 02.01.2023 itibariyle güncel olarak barajlardaki doluluk oranı %32.74 oldu. Son 1 günde %0.22 azalma gösterdi. Son 1 haftada ise yüzde 0.97 azalış görüldü.

ANKARA, BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara’da baraj doluluk oranı güncel olarak %28.43 olarak belirlendi.

Bursa’da ise baraj doluluk oranı %34 olarak belirlendi.

Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
FOTOĞRAF 16
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Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalar sona gelindi.
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Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor.
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DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviye gelindi.
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Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
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Tünelli dolu savak kaplama betonu tamamlanırken, giriş, çıkış ve havalandırma bölgesinde çalışmalar sürüyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları sürerken, mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlandı.
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Su tutma işleminin kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.
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Yusufeli BarajıTemelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.
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Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.
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Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
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Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.
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Yusufeli Barajı havadan böyle görüntülendi...
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Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.
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