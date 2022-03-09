Özgün Barcelonanın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
ÖZGÜN HABERLER

Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Herkesin merakla beklediği Barcelona'nın galatasaray maçında oynayacağı kadro açıklandı.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu. Gavi, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves çeşitli nedenlerden dolayı kadroda yer alamadılar. Peki kadronun geri kalanında kimler var? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Barcelonanın Galatasaray maçı kadrosu: Barcelonanın kadrosunda kimler var?
​Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Barcelona'nın da maç kadrosu belli oldu.

Barcelona'da takımın önemli isimlerinden Gavi, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan isimler Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto da yoklar. Diego Alves ise devre arasında transfer edilen diğer üç ismin değişiklik hakkıyla yazıldıkları UEFA listesinde yer almıyor.

İşte kadro

Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu:

Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kararımız kesin"
SPOR
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kararımız kesin"
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak.
Moral konseri

Moral konseri

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.
14 yıl sonra kritik ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankarada

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.