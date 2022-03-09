​Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Barcelona'nın da maç kadrosu belli oldu.

Barcelona'da takımın önemli isimlerinden Gavi, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan isimler Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto da yoklar. Diego Alves ise devre arasında transfer edilen diğer üç ismin değişiklik hakkıyla yazıldıkları UEFA listesinde yer almıyor.

İşte kadro

Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu:

Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

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