Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kararımız kesin"
FUTBOL FUTBOL

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kararımız kesin"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 17 ismi listeden çıkarmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kararımız kesindir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kararımız kesin
TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken toplamda 17 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

Kurul, yıllardır tartışmalı kararlara imza atan, adaletsiz yönetimleri ile Türk futbolunun dinamikleriyle oynayan, Anadolu takımlarının umutlarını yok eden, başta Cüneyt Çakır olmak üzere 13 orta hakeme ve 4 VAR hakemine artık görev vermeyeceğini açıkladı.

  • "Kararımız kesindir"
  • Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir" ifadelerini kullandı.

MHK'den tarihi hamle: Artık görev verilmeyecek
SPOR
MHK'den tarihi hamle: Artık görev verilmeyecek

TPAO duyurdu

TPAO duyurdu

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.

​Vali alınan tedbirleri tek tek açıkladı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.