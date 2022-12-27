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Başakşehir - Antalyaspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşılaşacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 14 maçta topladığı 27 puan ile 4. sırada yer alırken Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 13 maçta topladığı 16 puan ile 12. sırada yer alıyor. Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir-Antalyaspor muhtemel ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Antalyaspor muhtemel ilk 11
Başakşehir Antalyaspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak üç maç ile başlıyor. Bugün oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Başakşehir Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

Başakşehir – Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 16'ıncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor'u konuk edecek. 27 Aralık Salı günü saat 17.00'da oynanacak.

Başakşehir – Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Antalyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Başakşehir-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir kadrosu:

  1. Volkan,
  2. Caiçara,
  3. Duarte,
  4. Touba,
  5. Lima,
  6. Berkay,
  7. Mahmut,
  8. Deniz,
  9. Traore,
  10. Aleksic,
  11. Okaka

Antalyaspor kadrosu:

  1. Alperen,
  2. Bünyamin,
  3. Veysel,
  4. Ömer,
  5. Güray,
  6. Hakan,
  7. Ufuk,
  8. Larsson,
  9. Ghacha,
  10. Adriano,
  11. Wright

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