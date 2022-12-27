Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak üç maç ile başlıyor. Bugün oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Başakşehir Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

Başakşehir – Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 16'ıncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor'u konuk edecek. 27 Aralık Salı günü saat 17.00'da oynanacak.

Başakşehir – Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Antalyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Başakşehir-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir kadrosu:

Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Traore, Aleksic, Okaka

Antalyaspor kadrosu:

Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Hakan, Ufuk, Larsson, Ghacha, Adriano, Wright