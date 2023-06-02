Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başlamış durumda. Başakşehir ile Fenerbahçe, 61. Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için İzmir'de Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, maçın günü, saati, biletleri ve muhtemel 11'lerine ilişki detaylar...