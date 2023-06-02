Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başlamış durumda. Başakşehir ile Fenerbahçe, 61. Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için İzmir'de Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, maçın günü, saati, biletleri ve muhtemel 11'lerine ilişki detaylar...
FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.