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Başakşehir Fenerbahçe final maçı ne zaman, muhtemel 11 belli oldu mu?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

09:46 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım başlamış durumda. Başakşehir ile Fenerbahçe, 61. Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için İzmir'de Göztepe'ye ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, maçın günü, saati, biletleri ve muhtemel 11'lerine ilişki detaylar...

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali karşılaşması olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının biletlerinin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.



#fenerbahçe
#beşiktaş
#ziraat türkiye kupası
11 dakika önce
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