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Spor

Fenerbahçe Vincenzo Montella'ya teklif

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli takımın Vincenzo Montella ile görüştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
09:40 . 2/06/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Montella, Adana Demispor'u ligde 4. sıraya taşıdı.

Montella, Adana Demispor'u ligde 4. sıraya taşıdı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'de yönetimin, Portekizli hoca ile çalışmak istemediği öğrenilmişti. Jesus'un sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmayan sarı-lacivertli takımda, hoca arayışları da devam ediyor.


Görüşmeler devam ediyor

İtalyan basını Fenerbahçe'nin yeni sezonda Jorge Jesus'un yerine düşündüğü ismi, manşetlerine taşıdı. Sport Italia'nın haberine göre Fenerbahçe, Vincenzo Montella'yı göreve getirmeyi planlıyor. Haberde İtalyan çalıştırıcının, Adana Demirspor'dan ayrılarak sarı-lacivertli takımın başına geçeceği ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.


Adana Demirspor'un başında toplamda 74 karşılaşmada süre alan 48 yaşındaki hoca, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Montella, takımının başında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Adana Demirspor bu süreçte 150 gol atarken, kalesinde 99 gol gördü.





#Fenerbahçe
#Vincenzo Montella
#Süper Lig
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