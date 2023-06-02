Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'de yönetimin, Portekizli hoca ile çalışmak istemediği öğrenilmişti. Jesus'un sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmayan sarı-lacivertli takımda, hoca arayışları da devam ediyor.