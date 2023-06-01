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Spor

Jesus kalmak istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımda kalmak istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

10:49 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 50 maçta 2.24 puan ortalaması yakaladı.

Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 50 maçta 2.24 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'a Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan teklif geldi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkililerinin, Jesus'un temsilcilerine milli takımın başına geçmesi için yıllık 6 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.


Portekizli teknik adam daha önce 2018-2019 sezonunda Al-Hilal Kulübü'nü çalıştırmış ve Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanmıştı. Jesus'un Fenerbahçe'de kalmak istediği ve Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklife soğuk baktığı belirtildi.


Abel Ferreira reddetti

Diğer yandan Fenerbahçe yönetimi ise Jorge Jesus'un ayrılma ihtimaline karşı Abel Ferreira ile temasa geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adamın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ancak Ferreira'nın teklifi geri çevirdiği öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Suudi Arabistan Milli Takımı
9 dakika önce
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