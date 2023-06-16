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Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz. Peki köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz? Otoyolların ücretsiz geçişleri ne zamana kadar geçerli? Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? İşte haberin detayları.

09:28 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. İşte detaylar...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Otoyolların ücretsiz geçişleri ne zamana kadar geçerli?

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek.

Başkentray, Marmaray, İZBAN seferleri ücretsiz mi?

28 Haziran Çarşamba günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü gece yarısına kadar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi?

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

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Bağkur emekli zammı ile EYT Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak için 9 bin gün prim ödemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşeceğinin müjdesini verdi. Geçmiş dönem borcu olan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapmayanlar için en düşük 3.452,76 TL olarak ödenmekte. Asgari ücret zammıyla birlikte prim tutarı da artmış olacak. Peki Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? Bağkur Primi ne kadar olacak? Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır? Bağkur başvurusu nasıl yapılır? İşte emekli maaş zammı ve SGK-Bağkur emekli prim gün sayısı tablosu.

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40 dakika önce
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