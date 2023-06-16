Bağkur emekli zammı ile EYT Bağkur prim sayısı son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Bağ-Kur’dan emekli olmak için 9 bin gün prim ödemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşeceğinin müjdesini verdi. Geçmiş dönem borcu olan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapmayanlar için en düşük 3.452,76 TL olarak ödenmekte. Asgari ücret zammıyla birlikte prim tutarı da artmış olacak. Peki Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? Bağkur Primi ne kadar olacak? Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır? Bağkur başvurusu nasıl yapılır? İşte emekli maaş zammı ve SGK-Bağkur emekli prim gün sayısı tablosu.