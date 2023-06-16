Kamu işçi ilave tediye ödeme takvimi belli oldu. Kamuda çalışan işçilere verilmesi gereken ikramiyelerin ilk yarısı 23 Haziran, ikinci yarısı 18 Aralık’ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın toplantısında 3 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yüzde 45’lik zam müjdesini vermişti. Artışla beraber işçilere ödenen yan haklarda da değişiklikler oldu. Peki kamu işçilerin giyim ve yemek yardımları ne kadar oldu? ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısında artış oldu mu? İşte detaylar.