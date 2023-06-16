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Resmi Gazete kararları: Bugünkü Cumhurbaşkanı kararnamesinde neler var?

16 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

09:18 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek. Ödemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 16 Haziran 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

Resmi Gazete bugünkü kararları neler?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 149)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7315)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2023 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7316)

YÖNETMELİKLER

–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik

–– Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/19839 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2018/32667 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2022/100837 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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