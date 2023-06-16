Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basılırken, emeklileri ilgilendiren erken ödeme maaş takvimi ile ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?