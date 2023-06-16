Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
Karara göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.Ödemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kamu işçilerin giyim ve yemek yardımları ne kadar oldu?
Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de sona ermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın toplantısında 3 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yüzde 45’lik zam müjdesini vermişti. Artışla beraber işçilere ödenen yan haklarda da değişiklikler oldu. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı.
İlave tediye nedir?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
Tediye kimlere ödeniyor?
Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.