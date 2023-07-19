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Bayern Münih hazırlık maçında FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti

Bayern Münih, Tegernsee antrenman kampındaki sezon öncesi ilk maçında Rottach-Egern'i 27-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısı 18-0 tamamlanırken Bayern Münih, ikinci yarıda 9 gol daha buldu ve maçtan rekor bir skorla ayrıldı. İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. İkinci yarıdaki golleri 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti. Bayern Münih - FC Rottach-Egern maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:31 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih 27-0 FC Rottach-Egern Maç Özeti İzle (VİDEO)

Bayern Münih 27-0 FC Rottach-Egern Maç Özeti İzle (VİDEO)

Alman devi Bayern Münih hazırlık maçında FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti. İşte özet.

BAYERN MÜNİH - FC ROTTACH-EGERN MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih 27-0 FC Rottach-Egern maç özetini izlemek için

Bayern Münih ilk yarıyı 18-0 önde kapattı

İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti.

Bayern ikinci yarı da 9 gol daha kaydett.

Bayern Münih ikinci yarıda 9 gol daha kayderek FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti.

İkinci yarıdaki gollerini 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti.



#Bayern Münih
#FC Rottach-Egern
#maç özeti
#Almanya Bundesliga
34 dakika önce
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