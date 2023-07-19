Bayern Münih 27-0 FC Rottach-Egern Maç Özeti İzle (VİDEO)
Alman devi Bayern Münih hazırlık maçında FC Rottach-Egern ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti. İşte özet.
BAYERN MÜNİH - FC ROTTACH-EGERN MAÇ ÖZETİ
Bayern Münih ilk yarıyı 18-0 önde kapattı
İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti.
Bayern ikinci yarı da 9 gol daha kaydett.
Bayern Münih ikinci yarıda 9 gol daha kayderek FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti.
İkinci yarıdaki gollerini 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti.