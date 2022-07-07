Özgün Kurban bayramı namaz saatleri 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)
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Kurban bayramı namaz saatleri 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri ( 9 Temmuz 2022)

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilimiz için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak bayram namazı vakitleri merak kazandı. Kurban bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. Günler sonra bayram sabahı namaza gidecek olan vatandaşlar bulundukları il saatlerine göre bayram namazı vakitlerini şimdiden merak ediyor. Diyanet'in belirlediği takvime göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve diğer 81 il için Kurban Bayramı namaz saatlerini sizler için hazırladık.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram namazı kaçta kılınacak? İl il 9 Temmuz 2022 Kurban bayramı namazı (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Konya, Adana)
Kurban Bayramı namaz saatleri 2022

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz sabahında müslümanlar 81 ilde bayram namazı kılacak. Bayram öncesi hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2022

2022 Kurban Bayram namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Mardin, Çanakkale, Antalya, Samsun kurban bayramı namazı saatleri.

ADANA 06:00

ADIYAMAN 05:46

AFYONKARAHİSAR 06:15

AĞRI 05:22

AKSARAY 06:02

AMASYA 05:49

ANKARA 06:03

ANTALYA 06:18

ARDAHAN 05:20

ARTVİN 05:24

AYDIN 06:28

BALIKESİR 06:23

BARTIN 06:00

BİLECİK 06:14

BİNGÖL 05:35

BİTLİS 05:29

BOLU 06:06

BURDUR 06:18

BURSA 06:17

ÇANAKKALE 06:28

ÇANKIRI 05:58

ÇORUM 05:53

DENİZLİ 06:23

DİYARBAKIR 05:38

DÜZCE 06:07

EDİRNE 06:23

ELAZIĞ 05:40

ERZİNCAN 05:36

ERZURUM 05:29

ESKİŞEHİR 06:12

GAZİANTEP 05:51

GİRESUN 05:38

GÜMÜŞHANE 05:35

HAKKARİ 05:25

HATAY 05:58

IĞDIR 05:18

ISPARTA 06:17

İSTANBUL 06:15

İZMİR 06:29

KAHRAMANMARAŞ 05:52

KARABÜK 06:00

KARAMAN 06:08

KARS 05:20

KASTAMONU 05:55

KAYSERİ 05:55

KİLİS 05:53

KIRIKKALE 06:00

KIRKLARELI 06:21

KIRŞEHİR 05:59

KOCAELİ 06:12

KONYA 06:09

KÜTAHYA 06:15

MALATYA 05:45

MANİSA 06:27

MARDİN 05:37

MERSİN 06:03

MUĞLA 06:27

MUŞ 05:31

NEVŞEHİR 05:58

NİĞDE 06:00

ORDU 05:40

OSMANİYE 05:56

RİZE 05:29

SAKARYA 06:10

SAMSUN 05:45

ŞANLIURFA 05:45

SİİRT 05:31

SİNOP 05:48

ŞIRNAK 05:30

SİVAS 05:46

TEKİRDAĞ 06:21

TOKAT 05:47

TRABZON 05:33

TUNCELİ 05:38

UŞAK 06:19

VAN 05:24

YOZGAT 05:55

ZONGULDAK 06:03

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

Kurban keserken hangi dualar okunur?
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Kurban keserken hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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