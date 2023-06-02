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Kurbana mani olan ve olmayan hususlar nelerdir?

Pazar yerleri kurbanlıklarla dolacak Kurban kesmek isteyenleri şimdiden tatlı bir telaş kapladı. İyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenleri sorguluyor. Kurban kesilecek hayvanlarda devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranmakta. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir. Peki Kulağı kesik veya delik hayvanlar kurban olur mu? Kulaksız doğan hayvan kurban olur mu? Boynuzu kesik veya kırık hayvan kurban olur mu? İşte kurbana mani olan ve olmayan durumlar.

15:14 . 2/06/2023 Friday
Yeni Şafak
Kulağı kesik veya delik hayvanlar kurban olur mu?

Kulağı kesik veya delik hayvanlar kurban olur mu?

Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı ve kurban kesmek isteyenler nasıl kurbanlık seçilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı ve binlerce büyükbaş - küçükbaş hayvanın bulunduğu kurban pazarları kurban kesmek isteyenler tarafından dolup taşmakta. Kurbanlık seçerken dikkat edilecek hususlar da yine vatandaşların gündeminde. Peki Kulağı kesik veya delik hayvanlar kurban olur mu? Kulaksız doğan hayvan kurban olur mu? Boynuzu kesik veya kırık hayvan kurban olur mu?

Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir.

Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 468-469).

Kurbana mani olmayan kusurlar nelerdir?

Bazıları şunlardır:

  • 1- Boynuzu kırık veya boynuzsuz olan, kurban olur.
  • 2- Kulağın çoğu kesilip ayrılmasa, asılı kalsa mekruh olmakla beraber sahih olur. Yarıdan azı kesik olsa, kurban olur. Kulağı enine veya boyuna yarık olsa, kurban olur. Kulağın yırtık olması tenzihen mekruhtur. Burun da kulak gibidir. Uyuz, burulmuş olan kurban edilir.
  • 3- Kulağı, kuyruğu küçük olarak doğan, kurban olur. Kuyruğu kesik değilse, merinos kurban olur.
  • 4- Yayılmasına mani olmayacak kadar deli olup, sürüsünden ayrılmayan hayvan, kurban olur. Sürüsünden ayrılan ve otlayamayacak kadar deli olan hayvan kurban olmaz.
  • 5- Bir gözünde görmeye mani olmayan perde bulunan hayvanı kurban etmek caizdir.
  • 6- Kurbanlık, kesim yerine getirilirken ayağı kırılır, sonra kesilirse, caiz olur.
  • 7- Dişlerinin çoğu varsa mekruh olur, fakat sahih olur.
  • 8- Dişiye aşamayan, zekeri kesik olan kurban olur. Hünsa [çift cinsiyetli] olanı kurban etmemeli.
  • Gebe olup olmadığı bilinmeyen hayvanı kurban etmek caiz midir?
  • Evet caizdir. Eğer doğumu yakın ise, bazı alimler, (Böyle hayvanı kurban etmek mekruh olur) demişlerdir.
#kurbanlık hayvan
#kurban kesilecek hayvanın özellikleri
#kurban bayramı
13 minutes ago
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