Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı ve kurban kesmek isteyenler nasıl kurbanlık seçilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı ve binlerce büyükbaş - küçükbaş hayvanın bulunduğu kurban pazarları kurban kesmek isteyenler tarafından dolup taşmakta. Kurbanlık seçerken dikkat edilecek hususlar da yine vatandaşların gündeminde. Peki Kulağı kesik veya delik hayvanlar kurban olur mu? Kulaksız doğan hayvan kurban olur mu? Boynuzu kesik veya kırık hayvan kurban olur mu?

Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir.

Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 468-469).

Kurbana mani olmayan kusurlar nelerdir?

Bazıları şunlardır: