İslam dünyası; birlik, beraberlik, kardeşlik ile dayanışmanın sembolü Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Arife günü giyim ve yiyecek alışverişini tamamlayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilerin ön sıralarında saf tutuyor. Bayram namazı sonrası okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaşan Müslümanlar, kabir ziyaretleri gerçekleştiriyor, aile üyeleri ve sevdikleriyle bir araya geliyor. Kırgınların barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, dostluğun pekiştiği Ramazan Bayramı, İslam alemi için büyük önem taşıyor. İşte il il bayram namazı saati.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2023

Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.15,

Afyonkarahisar: 06.45,

Ağrı: 05.54,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.22,

Ankara: 06.34,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.54,

Artvin: 05.57,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.55,

Bartın: 06.35,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.05,

Bilecik: 06.46,

Bingöl: 06.05,

Bitlis: 05.59,

Bolu: 06.39,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.49,

Çanakkale: 07.00,

Çankırı: 06.31,

Çorum: 06.25,

Denizli: 06.52,

Diyarbakır: 06.07,

Düzce: 06.40,

Edirne: 06.58,

Elazığ: 06.10,

Erzincan: 06.08,

Erzurum: 06.01,

Eskişehir: 06.44,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.11,

Gümüşhane: 06.07,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.50,

Isparta: 06.46,

İstanbul: 06.59,

İzmir: 06.59,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.34,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.53,

Kastamonu: 06.29,

Kayseri: 06.25,

Kırıkkale: 06.32,

Kırklareli: 06.55,

Kırşehir: 06.30,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.45,

Konya: 06.38,

Kütahya: 06.46,

Malatya: 06.14,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.01,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.13,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.03,

Sakarya: 06.43,

Samsun: 06.19,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.23,

Sivas: 06.18,

Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.55,

Tokat: 06.19,

Trabzon: 06.06,

Tunceli: 06.08,

Uşak: 06.49,

Van: 05.54,

Yalova: 06.48,

Yozgat: 06.27,

Zonguldak: 06.37

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek bayram namazı şu şekilde kılınmakta.

Bayram namazı 1. rekatı kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Bayram namazı 2. rekatı kılınışı

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

KADINLAR BAYRAMI NAMAZI KILMAKLA SORUMLULAR MI?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.



