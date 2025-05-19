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Kurban bayramı boyunca kurban kesilir mi, kurban bayramın kaçıncı günü kesilir?

Kurban bayramı boyunca kurban kesilir mi, kurban bayramın kaçıncı günü kesilir?

09:2119/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
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Kurban kesme vakti
Kurban kesme vakti

Kurban kesme ibadetini eda edecek olan vatandaşlar "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, 2., 3. ve 4. Günü kesilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlamaktadır. Peki, kurban bayramı boyunca kurban kesilir mi, hangi günler kesilir? Kurban bayramın kaçıncı günü kesilebilir? İşte yanıtı...

Kurban bayramın kaçıncı gümleri kesilebilir? sorusu Kurban bayramı yaklaşırken en çok merak eidlen sorulardan birisidir. Kurban kesim vakti sorgulamaları İslam dünyasında özel ve anlamlı bir yeri olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle hız kazandı. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması ile kurban kesim vakitleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kurban en geç ne zaman, bayramın kaçıncı günü kesilir? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

KURBAN BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ KESİLİR?

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN KESERKEN TEKBİR NASIL GETİRİLİR?

Kurbanlık hayvan kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn" duası okunur.

Ve "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.

Tekbir bitince:

"Bismillahi Allahü ekber" diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser. Kurban kesilince, kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra "Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh" diye dua eder.



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