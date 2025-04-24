BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHLERİ: 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri açıklandı mı?

2025 yılı bedelli askerlik kapsamında celp ve sevk dönemleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulurken, sınıflandırma sonuçları da ocak ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Şimdi ise sırada sevk tarihlerinin değiştirilmesine yönelik başvuru süreci var. Bedelli askerlik yapacak yükümlüler, belirlenen sevk tarihlerinde değişiklik talebinde bulunabiliyor.
Bedelli askerlik yapacak yükümlüler için 2025 celp ve sevk dönemi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Sınıflandırma sonuçlarının ocak ayında açıklanmasının ardından gözler sevk başvurularına çevrildi. Adaylar, kendilerine tahsis edilen celp dönemini değiştirmek isterlerse sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Değişiklikler kontenjan durumuna göre değerlendiriliyor.
MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor.
Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.
Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 MayısCelp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 HaziranCelp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 AğustosCelp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 EylülCelp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 EkimCelp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 KasımCelp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 AralıkCelp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs
Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran
Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz
Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos
Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül
Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim
Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım
Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık
Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026