BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHLERİ: 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yapacak yükümlüler için 2025 celp ve sevk dönemi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Sınıflandırma sonuçlarının ocak ayında açıklanmasının ardından gözler sevk başvurularına çevrildi. Adaylar, kendilerine tahsis edilen celp dönemini değiştirmek isterlerse sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Değişiklikler kontenjan durumuna göre değerlendiriliyor.