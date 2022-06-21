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Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022?

Bakayalara Bedelli Affı Düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından asker adayları bedelli askerlik ücretini merak etmeye başladı. Ünal, 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Bedelli askerlik teklifi gündemde!
Bedelli askerlik ücreti 2022

Askeri Ceza Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti Milletvekili Refik Özen ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Gelişmenin ardından bedelli askerlik ücretleri merak kazandı.

ASKERLİK AFFI TEKLİFİ NEDİR?

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor.

Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.

"20 MADDEDEN OLUŞUYOR"

Genelkurmay başkanının görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.

GURBETÇİLERE DE BEDELLİ AFFI

Geçmişte uygulanan dövizle askerlik kapsamından çıkarılan gurbetçilerden, ödemeleri gereken dövizi ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında 184 gün veya daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik hakkını kaybedenlere de af getirilecek. Bu kişilerin yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları ve bugün için 9 bin 417.80 TL olan tutarın müracaat tarihindeki karşılığı olan dövizi 10 gün içinde ödemeleri gerekecek. Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olarak bugün ödenmesi gereken döviz tutarından az olanlar, eksik kalan tutarı başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeyecekler.

Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, 56 bin 506.80 TL karşılığı olan dövize eşit veya fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak, fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

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